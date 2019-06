Kotimaa

Näin pysyt pinnalla veneillessä – tiesitkö, että tyhjä mehukanisteri on toimiva pelastusväline?

Veneilemään lähtevän juhannuksen viettäjän on syytä ottaa mukaan pelastusliivit – ja pukea ne myös päälle. Kylmien olojen takia on varauduttava hypotermiaa vastaan, joten veneeseen on hyvä ottaa vaihtovaatteet mukaan. Ne voi laittaa esimerkiksi tiiviskantiseen saaviin, jossa ne pysyvät matkan aikana kuivana.On hyvä napata kyytiin myös äyskäri, jolla esimerkiksi rankkasateen sattuessa tai pohjanupin irrotessa saa pidettyä menopelin tyhjänä. Äyskäri toimii veneessä myös pottana.Hyvä idea on ottaa veneeseen myös tyhjä mehukanisteri. Kun siihen kiinnittää 10–15 metriä köyttä ja laittaa tilkan vettä pohjalle, kanisteri on toimiva pelastusväline.Jos vene pääsee kaatumaan, veden varaan joutuneen ei kannata jättää kelluvaa venettä. Jos on suinkin mahdollista, vedestä kannattaa yrittää nousta kölin päälle odottelemaan, että tuuli vie venettä rantaan. Jos on onnistunut saamaan airon käteensä, sen avulla voi meloa rantaan.Vene on muistettava laittaa kuntoon ennen vesille lähtöä. Erityisesti on varmistettava, että moottori toimii hyvin, ja että mukana on tarpeeksi polttoainetta. Veneen ylikuormaamista on vältettävä.Ennen kaikkea on tärkeää tutustua vesiliikenteen sääntöihin ja noudattaa niitä. Tiedot löytyvät netistä.