Juhannusaatoksi luvassa hellettä ja ukkosta, maanteillä voi olla vielä päivällä vilkasta

21.6. 5:52

Juhannuksen menoliikenteen odotetaan jälleen vilkastuvan tänään puolenpäivän aikaan.

Tieliikennekeskuksen mukaan ruuhkaisin aika kestää arviolta muutaman tunnin iltapäivään asti, mutta maanteillä on todennäköisesti jo eilistä rauhallisempaa.



Eilen iltapäivällä ja alkuillasta sattui liikennettä ruuhkauttavia kolareita eri puolella Suomea.



Juhannusaatosta on tulossa varsin lämmin maan etelä- ja keskiosissa, ja lämpötila kohoaa ylimmillään 22–28 lämpöasteeseen. Iltapäivällä luvassa on myös ukkosia.



Lapissa on pilvisempää ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on kahdeksan ja 18 asteen välillä.