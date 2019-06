Kotimaa

Juhannuksen menoliikenne on hiljenemässä – pahimmat ruuhkat on jo taitettu

Juhannuksen menoliikenne

Kaukoliikenteen junia myöhässä

on alkanut rauhoittua, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta. Autoilijoita on maanteillä yhä normaalia perjantai-iltaa enemmän, mutta suurimmat ruuhkat on jo taitettu.Liikenne vilkastui tasaisesti kello 13:sta lähtien, ja ruuhkat kävivät hellittämään hiljalleen kuuden jälkeen. Liikennemäärät pysyvät vielä suurina arviolta kello 20–21:een asti.Iltapäivän ja alkuillan aikana sattui liikennettä ruuhkauttavia kolareita eri puolella Suomea. Puoli seitsemän aikaan tieliikennekeskuksessa ei ollut tiedossa enää yhtään kolaritilannetta.Pahimmat jonot tulivat valtatiellä 3 Tampereen suuntaan. Hämeenlinnan ja Tampereen välillä sattui puoli viiden aikaan onnettomuus, jonka vuoksi yksi ajokaista suljettiin liikenteeltä. Tilanne helpotti puoli kuuden jälkeen.Valtatie 5 oli iltapäivällä hetken kokonaan suljettu liikenteeltä Leppävirralla välillä Mikkeli–Kuopio. Kuuden ajoneuvon peräänajo tapahtui paikalla kello 15.40 jälkeen. Tie avattiin jälleen liikenteelle kello 16.20 aikaan, mutta liikenne ehti ruuhkautua paikalla pahasti pidemmän aikaa.Oulussa tiellä 20 eli Kuusamontiellä toinen ajokaista oli suljettuna kello 15 jälkeen tapahtuneen viiden henkilöauton ketjukolarin takia. Liikenne pysyi jonoutuneena pitkään vielä raivaustöiden päätyttyä puoli viiden jälkeen.Myös Lahdessa liikenne hidastui puoli kolmen jälkeen. Keskustassa Matkakeskuksen kohdalla oli rikkoutunut ajoneuvo, joka tukki liikennettä idän suuntaan kello kuuteen asti.jonoja ja ruuhkia odotettiin perinteisesti tuttuihin liikennesumppuihin. Tieliikennekeskuksessa havaittiin hidastumia liikenteessä kello neljän jälkeen valtateillä 1, 3, 4 ja 7.Ruuhkia syntyi myös valtatie 9:lle Tampereelta Orivedelle, Nelostielle osapuilleen Mäntsälän ja Heinolan välille sekä Viitostielle Heinolasta Mikkeliin ja Varkauteen.Iltapäivän ja alkuillan aikana sattui myös pienempiä kolareita, joista ei aiheutunut suurempia liikenteen hidastumisia.Tampereen tieliikennekeskus valvoo suurta osaa Suomen tieverkosta.Illansuussa ainakin kolme kaukoliikenteen junaa oli myöhässä. Helsingistä Kajaaniin matkalla ollut IC 73 jäi junan teknisen vian vuoksi myöhään noin tunnin jo Pasilassa.IC 27 Helsingistä Rovaniemelle oli myöhässä puolitoista tuntia teknisen vian takia ja IC 404 Oulusta Tampereelle oli myöhässä yli tunnin kaluston odotuksen takia.