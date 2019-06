Kotimaa

Suomen aluevesillä yli kymmenen kilometrin öljylautta, neljä alusta hälytetty torjuntaan

20.6. 17:17

Paikalle on hälytetty Rajavartiolaitoksen vartiolaivat Turva, Tursas ja Uisko sekä Merivoimien öljyntorjunta-alus Halli.

Länsi-Suomen merivartioston johtokeskus sai torstaina aamulla kello 9 ilmoituksen öljypäästöstä Suomen aluevesillä, 25 mailia Utöstä lounaaseen. Havainnon teki EMSA:n satelliitti. Rajavartiolaitoksen valvontalentokone Dornier vahvisti havainnon.



Rajavartiolaitoksen mukaan mineraaliöljyä on 9 mailia pitkällä ja 0,4 mailia leveällä alueella. Alue on siis yli 15 kilometriä pitkä ja yli puoli kilometriä leveä.



Paikalle on hälytetty Rajavartiolaitoksen vartiolaivat Turva, Tursas ja Uisko sekä Merivoimien öljyntorjunta-alus Halli. Erityisesti ulkovartiointilaiva Turva on suunniteltu meripelastus- ja valvontatehtävien lisäksi myös öljyntorjuntaan.



Rajavartiolaitos selvittää alueen läpi kulkeneita aluksia. Suomen satamiin matkalla olevista aluksista otetaan näytteet, samoin ulkomaan viranomaisia on pyydetty ottamaan näytteet aluksista, jotka ovat kulkeneet alueen läpi.