Poikkeuksellinen teko tallentui videolle, mies ajoi tiellä seissyttä poliisia päin – käräjäoikeus antoi ehdollisen tuomion

Kiihdytti poliisia päin

Terveydentila saattoi vaikuttaa

suojatien eteen pysähtyneen auton pysähtymättä, laiminlöi poliisin antaman pysähtymismerkin noudattamisen, ylitti 100 km/h nopeusrajoituksen ajamalla poliisia pakoon yli 150 km/h, ajoi 30 km/h rajoitusalueella Intiankadulla 101 km/h, ajoi 50 km/h rajoitusalueella yli 120 km/h, ajoi päin punaista liikennevaloa, ajoi Kustaa Vaasan tietä väärään suuntaan, ajoi poliisipartion auton kylkeen...Tällaisen listan syyttäjä luetteli kerratessaan, mitä kaikkea 25-vuotias mies ehti tehdä paetessaan poliisia Helsingissä ja Vantaalla viime vuoden maaliskuussa.Koko tilanne oli lähtenyt siitä, kun poliisi oli näki harmaan Volkswagen Golfin ohittavan suojatien eteen pysähtyneen auton pysähtymättä.Poliisit lähtivät auton perään antaakseen kuljettajalle huomautuksen, mutta siinä vaiheessa kun poliisi laittoi pysäytysvalon päälle, kuljettaja lähti hurjaan pakoon.Poliisi yritti pysäyttää Volkswagenin piikkimatolla.Kun poliisimies veti piikkimaton auki, kuljettaja pysähtyikin sen eteen muutamaksi sekunniksi. Poliisi ajatteli kuljettajan nousevan autosta, minkä vuoksi hän otti etälamauttimen esiin.Kuljettaja painoikin yllättäen kaasua, väisti piikkimaton ja lähti ajamaan poliisia päin.Poliisin oli heittäydyttävä tieltä lumipenkkaan, ettei olisi jäänyt auton alle.Sen jälkeen kuljettaja jatkoi pakoaan ja rysäytti vielä poliisiauton kylkeen.Kuljettaja kiisti oikeudessa, että olisi tahallaan yrittänyt ajaa poliisin yli. Hän kertoi joutuneensa paniikkiin nähtyään poliisin pysäytysvalon, sillä hänellä ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta.Syyttäjä vaati 25-vuotiaalle miehelle yli kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.Koska mies on lievästi kehitysvammainen, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus piti ehdollista tuomiota parempana vaihtoehtona.– Tässä tapauksessa on erityisiä syitä tuomita rangaistus ehdollisena, koska hänen terveydentilansa on voinut vaikuttaa siihen, miten vaarallisena hän on pitänyt hänen syykseen luettua törkeän pahoinpitelyn yritystä.Psykologin lausunnon mukaan miehellä on muun muassa vaikeuksia abstraktissa päättelyssä, minkä takia hän on voinut mieltää vaaran poliisimieheen törmäämisestä todellista vähäisemmäksi.Miehen syyksi luettiin törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, törkeä pahoinpitelyn yritys ja virkamiehen väkivaltainen vastustaminen.Miehen tuomioksi tuli vuosi ja 10 kuukautta ehdollista vankeutta ja 80 tuntia yhdyskuntapalvelua, ja hänen on lisäksi korvattava poliisimiehelle 1 500 euroa kärsimyksestä.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi miehen ajokieltoon heinäkuuhun 2021 asti.