Poliisi muistuttaa kalastajia eläinsuojelulaista: ”Saalis on lopetettava välittömästi”

Eläinsuojelulain

poliisi, aluehallintovirasto ja valvontaeläinlääkärit muistuttavat kalastajia eläinsuojelulain noudattamisesta. Lain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa.– Tieteellisissä tutkimuksissa on viime aikoina saatu selvää näyttöä sille, että kalat kykenevät aistimaan kipua ja kokevat kivun kärsimyksenä, tiedotteessa sanotaan.Tiedotteessa painotetaan, että saaliiksi saatu kala on tainnutettava mahdollisimman nopeasti esimerkiksi lyömällä sitä päähän. Tämän jälkeen siitä tulee laskea veri tai vaihtoehtoisesti lopettaa kala muulla siihen soveltuvalla menetelmällä. Soveltuvaksi lopetusmenetelmäksi esimerkiksi hyvin pienikokoisella kalalla voi riittää myös luja isku päähän.– Vapaa-ajan kalastuksen yhteydessä kaloille aiheutettua kipua ja kärsimystä ei voida pitää eläinsuojelulain näkökulmasta samalla tavoin tarpeellisena kuin esimerkiksi ammattikalastuksen yhteydessä, poliisi kirjoittaa.noudattamista valvovat muiden muassa valvontaeläinlääkärit, poliisi ja aluehallintovirastot. Jos on aihetta epäillä, että eläintä kohdellaan eläinsuojelulain vastaisesti, valvontaviranomaisella on oikeus suorittaa tarkastus.Jos on syytä epäillä, että eläinsuojelulakia on rikottu, valvontaviranomaisen on viipymättä tehtävä asiasta ilmoitus poliisille. Valvontaviranomainen voi myös kieltää eläinsuojelulain rikkojaa jatkamasta tai toistamasta lainvastaista menettelyään. Poliisi antaa tarvittaessa virka-apua valvontaviranomaiselle.Joskus esimerkiksi kalastuskilpailujen säännöissä on tulkinnanvaraa siitä, tuleeko kalat lopettaa heti. Eläinsuojelulain kanta asiaan on kuitenkin yksiselitteinen: saaliskalat pitää lopettaa välittömästi.– Eläinsuojeluviranomainen ei voi tästä tulkinnasta poiketa, sillä perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia, tiedotteessa sanotaan.