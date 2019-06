Kotimaa

Kotiäitinä ollut vaimo pyöritti härskiä harrastusta, kun Pekka oli tienaamassa rahaa perheelleen





Miehellä oli kurja tunne: vaikka hän oli tehnyt reippaasti töitä, ja rahaa piti tulla runsaasti, sitä ei kuitenkaan ollut käytettäväksi, sillä kumppani osteli niin paljon.

Elinaa pelotti käydä kaupassa lasten kanssa, sillä koskaan ei voinut tietää, oliko tilillä rahaa kauppalaskun maksamiseen vai oliko mies jo pelannut rahat.





Suhteen päätyttyä mies jopa tuhosi perheen yhteistä asuntoa, jotta Ainolle jäisi osituksessa mahdollisimman vähän omaisuutta.

Pekan vaimo oli aina pitänyt kauniista vaatteista ja tavaroista.Pekka oli hyväpalkkaisessa työssä, ja vaimo hoiti pieniä lapsia kotona. Raha-asiat kuitenkin aiheuttivat jatkuvia konflikteja pariskunnan välille. Vaimo tilasi tuotteita postimyynnistä, kaupoista ja nettikirpputoreilta. Lopulta vaimo alkoi tilata tavaroita Pekan tietämättä myös luotolla.Vaikka Pekan tulot olisivat riittäneet perheen kuluihin muuten hyvin, vaimon jatkuvan shoppailun vuoksi rahat olivat usein loppumassa jo puolessa välissä kuukautta.Muun muassa tällainen tapaus nousi esille, kun Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijalta esimerkkejä taloudellisesta väkivallasta suomalaisissa parisuhteissa.Taloudellisella väkivallalla voi monien sitä kokeneiden mielestä olla joskus jopa vaikeammat ja pidempikestoiset seuraukset kuin fyysisellä väkivallalla. Se, että on tullut höynäytetyksi rahan avulla, vie itsetuntoa – luottotietojen menettämisen tai velkaantumisen seurauksista puhumattakaan.– Taloudellinen väkivalta paikantuu erityisesti suhteisiin, jotka ovat muutenkin väkivaltaisia tai joissa toisella osapuolella on päihdeongelma, Turun yliopiston sosiaalityön yliopistonlehtori Anniina Kaittila kertoo.Ihminen, jolla on riippuvuusongelma, voi esimerkiksi varastaa rahaa kumppaniltaan tai ottaa pikavipin tämän nimiin.Taloudellista väkivaltaa on myös se, jos vaikkapa mies pyrkii kaikin keinoin kontrolloimaan ja hallitsemaan vaimoaan ja säännönmukaisesti siirtää tämän rahat omalle tililleen sanoen, ettei vaimo rahoja tarvitse.– Taloudellinen väkivalta tuo esiin rahan luonteen ihmisten ohjailemisen ja vallan välineenä. Sitä voi käyttää toisten hallintaan ja manipulointiin, Kaittila selittää.Elina tapasi yhteisten tuttujen juhlissa miehen, johon ihastui palavasti. Suhde eteni nopeasti, pari muutti yhteiseen kotiin, meni naimisiin ja sai kaksi lasta. Suhteen alusta saakka Elina huomasi miehen käyttävän rahaa pelaamiseen. Pelaamiseen hävityt rahasummat kuitenkin kasvoivat vuosien myötä. Hoitaessaan lapsia kotona pienillä tuloilla Elina oli riippuvainen miehensä tuloista. Oli sovittu, että mies siirtää rahaa perheen yhteiselle tilille yhteisiä kuluja varten, mutta sitä ei kuitenkaan tapahtunut. Suhteen loppuvaiheessa pelaaminen oli miehelle päivittäistä. Elinaa pelotti käydä kaupassa lasten kanssa, sillä koskaan ei voinut tietää, oliko tilillä rahaa kauppalaskun maksamiseen vai oliko mies jo pelannut rahat.Ainon parisuhteessa oli fyysistä, henkistä ja taloudellista väkivaltaa. Hänen miehensä mitätöi ja haukkui Ainoa, pahoinpiteli ja pyrki kontrolloimaan myös Ainon rahankäyttöä. Suhteen edetessä miehen väkivaltaisuus ja halu hallita Ainon elämää vain pahenivat. Kun Aino päätti lähteä suhteesta, mies ei hyväksynyt eroa. Mies jatkoi Ainon vainoamista monella tavalla, esimerkiksi häiriköimällä. Suhteen päätyttyä mies jopa tuhosi perheen yhteistä asuntoa, jotta Ainolle jäisi osituksessa mahdollisimman vähän omaisuutta.Kaittila tutki viime vuonna valmistuneessa väitöskirjassaan suomalaisten rahakonflikteja, joista osa sai taloudellisen väkivallan muotoja. Hän on jatkanut tutkimusta aiheen parissa väitöksensä jälkeenkin yhdessä yliopistonlehtori Heini Kainulaisen kanssa.Kaittila on törmännyt hurjiinkin esimerkkeihin siitä, miten päihde- tai peliongelma voi vaikuttaa perheeseen. Addiktiosta kärsivän puoliso saattaa joutua kauppaan mennessään jännittämään, onko tili nostettu tyhjäksi vai saako hän ostettua ruokaa perheelle.– Klassinen tilanne on se, että päihdeongelmasta kärsivä kumppani ajattelee siirtävänsä vain kerran rahaa puolison tililtä omalle tililleen. Valitettavasti tästä tulee usein toistuva tapa.Suurin osa kansainvälisestä tutkimuksesta käsittelee miesten naisiin kohdistamaa taloudellista väkivaltaa, sillä aineistot on usein kerätty turvakoteihin tulleiden henkilöiden haastatteluilla. Kaittila on kuitenkin tutkimushaastatteluissaan todennut, että myös naiset käyttävät taloudellista väkivaltaa.– Nainen saattaa esimerkiksi ylläpitää parisuhdetta pelkästään rahan vuoksi, Kaittila kertoo.Eräässä tapauksessa nainen käytti miehen palkkapäivänä runsaasti rahaa itseensä asiasta neuvottelematta.– Miehellä oli kurja tunne siitä, että vaikka hän oli tehnyt reippaasti töitä, ja rahaa piti tulla runsaasti, sitä ei kuitenkaan ollut käytettäväksi, sillä kumppani osteli niin paljon. Usein tilanteet, joissa ostelusta tulee ongelma, ovat tilanteita, joissa nainen on se, joka tuhlaa – joko miehen ansaitsemaa tai yhteistä rahaa.Taloudellinen väkivalta voi alkaa niin vaivihkaa, ettei sitä alkuun välttämättä edes huomaa. Kun kumppani ensimmäistä kertaa siirtää puolet tilin rahoista itselleen pelatakseen nettikasinoilla, puoliso ei välttämättä vielä hoksaa ajatella tulleensa taloudellisen väkivallan uhriksi.Kaittilan mukaan tärkeintä olisi havaita se, että kumppanin käytös vahingoittaa itseä.– Mikään taloudellisen väkivallan muoto ei kuulu tasa-arvoiseen parisuhteeseen. Tilanteet, joissa kokee vahingoittuneensa taloudellisesti, ovat niitä hetkiä, jolloin on syytä herätä ja alkaa pohtia parisuhdetta.Kaikissa tilanteissa ei välttämättä ole Kaittilan mukaan kyse siitä, että uhrin tulisi juosta ja lujaa. Jos kumppanilla on päihdeongelma, mutta suhde on muuten kunnossa, on mahdollista ajatella, että päihdeongelman hoitaminen voisi saada taloudellisen väkivallankin loppumaan.– Kannattaa hakea apua ja ripeästi. Turvakodeissa tunnistetaan taloudellinen väkivalta hyvin, mutta apua voi saada myös perheneuvonnasta tai perheasiainneuvottelukeskuksista, Kaittila suosittaa.Ammattilaisen kanssa voi peilata, että ovatko omassa suhteessa tapahtuvat asiat hyväksyttävissä vai eivät.– Jos kyse on vuosia kestäneestä piinasta ja kontrolloinnista, suhteen päättäminen voi olla paras ratkaisu. Parisuhdeterapia tuskin enää auttaa, Kaittila näkee.Artikkelissa kerrotuissa tapauksissa henkilöiden nimet on muutettu ja tapausten yksityiskohtia on häivytetty.