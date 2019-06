Kotimaa

Vaimon epäilykset heräsivät – miehen härski suhdekuvio paljastui lopulta Espoon Ikean bussipysäkillä

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 14.10.2018. Ilta-Sanomat julkaisee juhannuksena uudelleen joitakin viime vuoden luetuimpia artikkeleita.

Selvisi, että miehellä oli seksisuhde lähikioskin nuoren myyjättären kanssa. Seksiä harrastettiin miehen autossa.

Selvisi, että Espoon Ikean pysäkille pysähtyvästä bussista mies otti kyytiinsä naisen, jonka kanssa matka jatkui huvilalle Hankoon.

Mieheltä löytyi kaikkiaan kolme ystävätärtä eri osoitteista.

