Eikö helle jätä rauhaan sisätiloissakaan– ota käyttöösi nämä helpot konstit

HELLE Kuumaa sisäilmaa on vaikea paeta, joten hyvät helteen lievitysneuvot tulevat tarpeeseen. Katso videolta edulliset pikaniksit kodin viilennykseen!

Kodin oleskelutilojen suosituslämpötila on useiden sisäilmastotutkimusten mukaan hieman yli 21°C. Helteillä tuo lukema on kuitenkin vaarassa ylittyä myös kodin sisätiloissa. Korkea sisälämpötila haittaa paitsi normaalia oleskelua myös nukkumista.



Videolle keräsimme yhteen hyväksi havaittuja vinkkejä, joiden avulla selviät tukalimman helleaallon yli. Lähteinä on käytetty muun muassa Motivaa ja Ilta-Sanomien arkistoa.