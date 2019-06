Kotimaa

Matalapaine hallitsee juhannuksen säätä – luvassa sateita ja ukkosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjoisessa pilvisyys runsastuu. Paikallisia kuurosateita ukkosineen tulee etenkin Länsi-Suomesta Etelä-Karjalaan ulottuvalla alueella ja myös Lapissa satelee paikoin, varsinkin kaakossa.Tuuli on kohtalaista tai heikkoa ja kääntyy vähitellen kaakonpuoleiseksi.Päivälämpötila on maan eteläosassa 25 – 27 astetta, keskiosassa 22 – 26 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 20 – 24 astetta ja Lapissa enimmäkseen 15 - 20 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.Juhannusaattona lännestä saapuu matalapaineen alue. Lapissa kaakonpuoleinen, muualla lounaanpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Kuurosadealue ukkosineen liikkuu maan yli itään, poutaisinta on idässä. Sadealueen jäljessä sää on laajalti selkeä. Lapissa sää on kuitenkin juhannusaattona enimmäkseen sateinen ja pilvinen. Eteläisessä Lapissa sää voi poutaantua ja muuttua paikoin selkeämmäksi yötä kohti.Päivälämpötila on Itä- ja laajalti Etelä-Suomessa 25 – 28 astetta, Länsi- ja Varsinais-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 20 - 25 astetta. Lapissa lämpötila vaihtelee Meri-Lapin noin 20 asteesta pohjoisimman Lapin noin 10 asteeseen.Juhannuspäivänä Suomi kuuluu edelleen matalapaineen alueeseen. Ukkoskuuroja tulee etenkin Satakunnasta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella ja Lapissakin tulee sateita ukkosineen.Poutaisemmilla alueilla maan itä- ja eteläosassa sää on kuitenkin paikoin aurinkoinen ja lännessäkin sää poutaantuu ja selkenee.Tuuli on jopa navakkaa ja puuskaista ja maan etelä- ja keskiosassa lännenpuoleista, Lapissa suunnaltaan vaihtelevaa.Päivälämpötila on itärajan tuntumassa noin 22 astetta, muualla laajalti 16 – 20 astetta ja Lapin sateisilla alueilla 8 - 12 astetta.