Kotimaa

Veneilijöitä kuolee eniten kesä- ja heinäkuussa – lämmin sää lisää onnettomuuksien määrää

Viime vuonna kuolemaan johtaneita vesiliikenneonnettomuuksia tapahtui eniten kesä- ja heinäkuussa. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet alkavat tilastollisesti lähes aina veneen kaatumisesta tai kallistumisesta.Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan vuonna 2018 vesiliikenneonnettomuuksissa kuoli 52 henkilöä, kun edellisvuonna vastaava luku oli 36. Vesiliikenneonnettomuuksien tilastojen mukaan viime vuosi oli hyvin lähellä pidemmän ajan keskiarvoa. Vuosien 2007 ja 2018 välillä vesiliikenneonnettomuuksissa on kuollut keskimäärin 50 henkeä vuodessa.Ennakkotilastojen mukaan vuosi 2019 on alkanut ikävästi. Tammi–huhtikuussa vesiliikenneonnettomuuksissa menehtyi 7 ihmistä, joista kaikki huhtikuussa.Traficom muistuttaa, mikäli pelastus- tai veneilyliivejä ei käytetä, on vedestä pelastautuminen ilman ulkopuolista apua äärimmäisen vaikeaa.Viime vuosina viranomaisten ja vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusjärjestöjen tietoon on tullut keskimäärin 2 000 vesiliikenneonnettomuutta vuodessa.