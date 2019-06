Järjestyksenvalvoja hermostui sylkäisystä Pohjois-Haagan juna-asemalla: pippurikaasutti, kaatoi maahan ja kuristi

Kotimaa

Järjestyksenvalvoja hermostui sylkäisystä Pohjois-Haagan juna-asemalla: pippurikaasutti, kaatoi maahan ja kuri

Kaatoi rajusti maahan ja kuristi

Vasta vaaratilanne oikeuttaisi kiinnioton

Tuomio pahoinpitelystä, uhrille korvauksia 3 000 euroa

enää ikinä sylje!Näin päälle parikymppinen järjestyksenvalvoja raivosi miehelle kuristaessaan tätä Pohjois-Haagan juna-asemalla Helsingissä.Tapahtumat olivat alkaneet vain hetkeä aiemmin laiturialueelta, missä nelikymppinen mies oli ollut seurueineen odottamassa junaa ja juomassa olutta.Paikalle oli tullut kaksi järjestyksenvalvojaa, jotka olivat ryhtyneet poistamaan seuruetta alueelta alkoholinjuomisen ja häiriökäyttäytymisen takia.Miehen mukaan järjestyksenvalvojat olivat nimitelleet häntä ja hänen puolisoaan nisteiksi, minkä vuoksi hän oli sylkäissyt toista järjestyksenvalvojaa päin.Järjestyksenvalvojan mukaan sylkäisy osui häntä kasvoihin.Sylkäisystä provosoituneensa järjestyksenvalvoja vei käden vyölleen, minkä takia mies lähti juoksemaan häntä pakoon.Paetessaan mies heitti järjestyksenvalvojaa olutkassilla.Järjestyksenvalvoja juoksi perässä, pippurikaasutti miestä ja kaatoi tämän rajusti maahan.Mies löi päänsä kanttikiveykseen, minkä jälkeen järjestyksenvalvoja vielä kuristi häntä niin lujaa, ettei hän meinannut saada happea.Tätä vuoden 2016 välikohtausta käsiteltiin viime vuonna Helsingin käräjäoikeudessa ja aivan äskettäin Helsingin hovioikeudessa.Järjestyksenvalvoja katsoi, että hänellä oli oikeus käyttää voimakeinoja ja ottaa mies kiinni. Hänestä toimenpide oli välttämätön ja tarpeellinen.Käräjäoikeus katsoi toisin. Järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa henkilö kiinni, jos kiinniottaminen on välttämätöntä muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvan vakavan vaaran torjumiseksi.Käräjäoikeuden mukaan kysymys ei ollut erityisen vakavasta tilanteesta, vaan ennemminkin tavanomaisesta häiriökäyttäytymisestä.Maahan kaataminen ei ollut välttämätöntä eikä puolustettavaa etenkään tässä tapauksessa, kun järjestyksenvalvoja oli jo suihkuttanut miehen silmiin pippurikaasua.Järjestyksenvalvoja sai tuomion pahoinpitelystä.Hänet velvoitettiin maksamaan miehelle yhteensä 3 000 euron korvaukset kaatamalleen miehelle kivusta, särystä ja pysyvästä kosmeettisesta haitasta.Järjestysvalvojaa kasvoihin sylkäissyt mies tuomittiin 35 päiväsakkoon järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamista. Miehen tuloilla se tarkoitti yhteensä 210 euroa.Lisäksi hänet velvoitettiin korvaamaan järjestyksenvalvojalle 400 euroa kivusta, särystä ja kärsimyksestä.Järjestyksenvalvoja valitti vielä hovioikeuteen ja vaati pahoinpitelytuomion kumoamista. Hovioikeus kuitenkin päätyi samalle kannalle kuin käräjäoikeus.– Miehen pään lyömistä katukivetykseen ja tämän kuristamista on pidettävä olosuhteisiin nähden tarpeettomina ja liiallisina voimakeinoina, kun otetaan huomioon henkilötodistelusta ja tallenteelta ilmenevä vastarinnan puuttuminen, totesi hovioikeus.Hovioikeus kuitenkin alensi järjestyksenvalvojan päiväsakkojen summaa, sillä järjestyksenvalvojan tulot olivat romahtaneet.70 päiväsakosta kertyy hänelle maksettavaa 420 euroa, kun käräjäoikeus oli laskenut summaksi 2 100 euroa.