Komisario oli jo epätoivoinen, kun hän huomasi pidätetyn liikkeissä jotakin omituista – näin kehonkieli voi paljastaa valehtelijan

Kotimaa

Komisario oli jo epätoivoinen, kun hän huomasi pidätetyn liikkeissä jotakin omituista – näin kehonkieli voi pa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Jalan heilutus johti rikoksen jäljille

Pelkkä kehonkieli ei paljasta valehtelijaa

Tyypillisiä ihastumisen merkkejä





”Kehonkieltä pitäisi opettaa koulussa”