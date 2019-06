Kotimaa

Pannaanko poliisijohto vastuuseen poistetusta tietolähderekisteristä?– oikeus antaa ratkaisun tänään

Rekisteröimätöntä tietolähdetoimintaa voisi käyttää rikosten sumuverhona

Syytettynä kahdeksan entistä ja nykyistä virkamiestä

Kaikki kiistävät rikoksen - käytäväpuheita ja sekavia säännöksiä