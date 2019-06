Kotimaa

Päivi Räsänen: ”Olen pohtinut kirkosta eroamista”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeaikaiset tapahtumat kotiseurakunnassani ja kirkon viimeaikaiset linjaukset ovat herättäneet saman huolen, joka on herännyt lukuisissa ihmisissä, että onko nyt jo se raja vastassa, ettei enää voi omantunnon syistä kuulua tähän uskonnolliseen yhteisöön.

Kirkko on antanut ilmeisesti arkkipiispan siunaamana hyväksyntänsä sellaiselle toiminnalle, joka selkeästi sotii Raamatun opetuksia vastaan.