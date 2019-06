Kotimaa

Ihotautilääkäri arvioi 13 keinoa hillitä hyttysenpiston kutinaa – selvä näkemys saunomisen vaikutuksista

Hyttysenpisto

Antihistamiinit. Allergialääkkeet vähentävät tutkitusti sekä hyttysenpiston aiheuttaman paukaman kokoa että kutinaa. Antihistamiineja voi ottaa myös ennaltaehkäisevästi, ja niitä voi antaa myös lapsille. Etenkin, jos liikkuu paljon alueilla, joilla on runsaasti hyttysiä, ja tietää reagoivansa voimakkaasti pistoihin, antihistamiini on turvallinen lääke vaikka läpi hyttyskauden otettuna. Hydrokortisoni. Reseptivapaata hydrokortisonia voi sivellä pistoskohdan päälle vaaratta, mutta sen tehoa on tutkittu varsin vähän. Siedätys. Hyttysenpistoihin tottuu jonkin verran, mutta yleensä varsin hitaasti. Joillakuilla reaktiot pienenevät selvästi iän myötä tai katoavat kokonaan. Nipistä tai paina kynnellä. Raapiminen on pahaksi, koska se rikkoo ihon pinnan. Se on myös usein vain hetken helpotus. Rauhallinen painaminen kynnen kärjellä poistaa kutinan, mutta oikein tehtynä ei riko ihoa. Hunaja ja sokeri. Hunaja on antibakteerinen, ja sokerit imevät kudosnestettä itseensä. Siksi näistä voi olla joillekuille apua. Kamferi ja mentoli. Joillakin aineilla on viilentävä vaikutus. Viilennys taas vaimentaa tulehdusreaktiota ja rauhoittaa ihoa. Samaan vaikutukseen perustuu myös monien muiden konstien väitetty teho: hammastahna, piparminttu, aloe vera. Jääpussi ja tai jääpala. Kylmä tuntuu iholla hyvältä ja rauhoittaa tulehdusreaktiota. Ruokasooda. Väitetyn tehon voisi ajatella perustuvan emäksisyyteen. Voisi myös ärsyttää ihoa. Etikka. Sama kuin ruokasoodassa. Vaikea sanoa, miten ärtynyt iho reagoi etikkaan. Sylki. Tästäkään ei ole tutkittua tietoa, mutta oma sylki nyt tuskin ainakaan vaarallista on. Jos se helpottaa, niin voihan sitä kokeilla. Kuuma vesi. Ainakaan en voi lähteä suosittelemaan kuuman veden kaatamista iholle, siinähän on palovaara. Muutenkaan tästä ei ole tieteellistä näyttöä. Teepussi, basilika, sitruuna, banaaninkuori, maito, teepuuöljy. Menevät samaan kategoriaan kuin sylki, etikka ja ruokasooda. Jos joku saa näistä apua, eivät ne varmaankaan ole vaarallisia. Tieteellistä näyttöä tehosta ei ole. Sauna. Sauna saattaa myös pahentaa joitakin ihosairauksia. Lisäksi uskon, että jos sauna auttaisi hyttysenpistoihin, siitä tietäisivät jo kaikki suomalaiset.