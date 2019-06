Kotimaa

Juhannuksena luvassa vuosikymmenen paras juhannussää!

Tuoreiden

Lämpöaallot

Viimeiset kaksi

Hellevaroitus

Aurinkorasvaa

ennusteiden mukaan helleraja voi rikkoutua juhannusaattona monin paikoin. Itä-Suomi kuumentunee peräti 26 ja 27 asteeseen: muun muassa Mikkelissä ja Simpeleellä ollaan selvästi hellerajan yläpuolella.Enimmillään voidaan yltää jopa +30 asteeseen.Jos ennusteet pitävät, edessä voi hyvinkin olla vuosikymmenen juhannus. Luonnonvesissä kelpaa polskia, eikä tänä vuonna tarvitse mennä vaarallisen lähelle kokkoa lämmitelläkseen.Tilastoista käy ilmi, että helteillä ei ole pahemmin juhannuksina herkuteltu.ovat hellineet suomalaisia kolmesti tällä vuosikymmenellä.Helteen määritelmä on, että lämpötila nousee yli 25 asteen.Video näyttää, miten raekuuro viilensi viime juhannuksen Kokkolassa.2010 juhannusaattona helleraja rikkoutui paikoin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Keski- ja Pohjois-Suomessa lämpöä piisasi, mutta kuumuuteen yhdistyi kesäinen sade. Rankat kuurot kurittivat Suomea.2013 juhannusaattona koko maassa herättiin pilviseen ja viileän keliin, mutta iltaa kohti päästiin etelässä jopa 25 asteeseen.Kolmas lämpöinen juhannus koettiin 2017. Aaton lämpimin paikkakunta oli Seinäjoki, jossa mittarit kohosivat 24,9 asteeseen. Helleraja jäi juuri ja juuri puhkeamatta.Juhannuspäivänä se rikkoutui. Mäntsälään nousi silloin 27,4 asteen pätsi.Joko juhannusaattoon tai -pyhään sattuu tilastojen mukaan hellesäätä keskimäärin kerran neljässä, rannikoilla keskimäärin kerran viidessä ja Lapissa keskimäärin kerran 10 vuodessa.Molempiin päiviin sattunut helle on harvinainen. Esimerkiksi Helsingissä tällainen juhannus on viimeksi koettu 1999.juhannusta ovat olleet koleita. Viime juhannuksena ei päästy yli 20 asteen. Läntisillä merialueilla tuuli yltyi myrskylukemiin ja sisämaassakin tuuli puhalsi paikoin kuin myrskyssä.Toissa vuonna juhannusyönä käytiin paikoin hallan puolella.Vuosi 2014 oli legendaarinen. Villahousuja kaivattiin ympäri Suomea. Saanan huipulla ei niilläkään pärjännyt: siellä mitattiin -6 astetta.Juhannus tulossa, maisema kuin jouluna! huusi Ilta-Sanomien otsikko juhannuspäivänä. Lunta tuprutti ja maa oli monin paikoin etelässäkin valkeana.Välillä jouluna todella on ollut juhannusta lämpimämpää. Tapaninpäivä 2011 oli vuosikymmenen lämpimin joulupyhäpäivä. Silloin Ahvenanmaalla mitattiin 9,9 astetta. Juhannussääksi se ei ole poikkeuksellinen.on annettu perjantaille koko Etelä- ja Itä-Suomeen. Paahde on monen mieleen. Helleaalto voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia, muistuttaa kuitenkin Ilmatieteen laitos.Sen hellekriteerien valinnassa on käytetty kuolleisuuden nousua ja ilmastollisia perusteita. Suomalaisia kuolee kaikkein vähiten, kun vuorokauden keskilämpötila on noin 14 astetta, kertoo Ilmatieteen Laitos.Varoituksia annettaessa huomioidaan lämpötilan lisäksi tuuli ja pilvisyys.Kuivuuden vuoksi on annettu metsäpalovaroitus koko Suomeen Lappia lukuun ottamatta. Se saattaa paikoin vaikuttaa juhannuskokkojen polttamiseen.kannattaa pakata juhannusmenoihin mukaan.Auringon ultraviolettisäteily on nyt harvinaisen voimakasta.Vaikka hellerajat rikkoutuvat juhannuspäivänä, voi villavaatteisiin haluta kääriytyä kesäyössä.Alla olevalla videolla tunnelmia Helsingin kauppatorilta ennen viime juhannusta.Itä-Suomen käristyskelit saattavat osin eskaloitua paikallisiin ukkoskuuroihin.Nyt kannattaa todella elää kuin viimeistä kesäpäivää ja muistaa, että jo se, ettei juhannuksena sada lunta, on iloitsemisen arvoinen asia.Katso alla olevalta videolta tunnelmia viime juhannukselta Himoksesta.