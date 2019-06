Kotimaa

Poliisi varoittaa väärästä rahasta – Suomessa esiintynyt elokuvakäyttöön tehtyjä euroja

Poliisi sai viikonloppuna Lahdessa kiinni miehen, joka yritti maksaa hotellihuonetta väärennetyllä rahalla. Miehellä oli hallussaan kahdeksan väärennettyä 200 euron seteliä.Seteleissä luki venäjäksi punaisella tekstillä ”tämä ei ole oikeaa rahaa”. Poliisin mukaan mies kertoi ostaneensa setelit internetistä. Hänen epäillään syyllistyneen rahajäljitelmän levitykseen.Lisäksi poliisille on viime viikkoina toimitettu useissa eri yhteyksissä vääriä 20 ja 50 euron seteleitä, joita on käytetty maksuvälineinä.Seteleissä on merkintä ”this is not legal, it is used for motion props only”, eli setelit ovat alunperin tarkoitettu esimerkiksi elokuvien rekvisiitaksi.Poliisi kehottaa tarkkaavaisuuteen käteismaksuja vastaanotettaessa ja muistuttaa, että väärällä rahalla maksava syyllistyy rikokseen. Rahajäljitelmän levityksestä rangaistuksena voidaan tuomita sakkoja tai enintään vuosi vankeutta.