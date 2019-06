Kotimaa

Helteet jatkuvat – Helsingissä merituuli viilentää säätä

Keskiosassa maata pilvisyys vaihtelee ja iltapäivisin tulee paikoin sadekuuroja ukkosen kera. Lämpötilat riippuvat aurinkoisuudesta. Kesäisiä 20 - 25 asteen välisiä lämpötiloja on silti odotettavissa.Aivan etelärannikolla, esimerkiksi Helsingin keskustassa, merituuli pitää lämpötilan 2 - 3 astetta alempana, mutta jo 10 km päässä sisämaassa mitataan hellelämpötiloja.Kuurosateita tulee runsaimmin Pohjois-Pohjanmaan itäosassa, Kainuussa sekä Meri-Lapissa. Sielläkin kuurot tulevat ajoittaisen auringonpaisteen kera.Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaista, mutta osin pilvistä.Yöksi maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu selkeäksi ja kuurot kuivuvat.Lappiin sen sijaan leviää kuuroja lännestä.Yölämpötila on pääosin 10 - 15 asteen tuntumassa.Keskiviikko muistuttaa säältään kovasti tiistaita, tosin on asteen tai pari tiistaita viileämpi.