Kotimaa

Anna Perhon kolumni: How to käyttäytyä kesämökillä

Saapuminen – arriving:

Sisätilat – inside the manor:

Klapit – tree:

Saunan lämmitys – warming of sauna:

Saunominen – operating in sauna:

Ruokailu – gourmet:

Vieraat – guests:

Ajanvietto – having fun:

Suomalaisten perimään on koodattu mökkiläisen toimintatavat. Paatuneinkin kaupunkilainen on suoraan alenevan polven eräjorma, jolta onnistuu padan sytytys ja soutuveneily.Mutta ulkomaalaiset, hmm. Tuttava oli kuullut porukasta, joka oli polttanut pahkahuonekalut saunan pesässä. Olivat jättäneet likaiset astiat ulos lojumaan, koska eivät osanneet lämmittää tiskivettä. Ja pyyhkineet itsensä pefletteihin!Ulkomaisille vieraille olisikin syytä laatia omat ohjeet mökki b’n’b-palveluihin.Varaa auto, jossa on korkea maavara. Viimeiset kilometrit matkataan aina maisemassa, joka muistuttaa Avaran luonnon ”mangroveviidakon elämää”-jaksoa. Varaa myös aikaa suunnistamiseen. Navigaattori ei välttämättä tunnista Mullikankulman Söhrönpolun tienhaaraa.Siirrä kuolleet hiiret syrjään. Tuuleta avaamalla ovet, mutta pidä the thing called ötökkäverho jatkuvasti oviaukkojen peittona, jos et halua tulla runnelluksi elävältä yön aikana. Jokainen teistä nukkuu tuvassa laverilla. Yksityisyyttä kaipaaville on tarjolla läheinen kallio.Ota kirves ja hakkaa sillä sopivan kokoisia halkoja ja pilkkeitä. Jos et ole aiemmin käyttänyt kirvestä, katso Youtubesta video ”Matti neuvoo, miten tehdään klapeja oikeaoppisesti” (34 126 katsomiskertaa). Jos lyöt itseäsi nilkkaan, aseta siihen ratamonlehti.Avaa pellit ja poista harakanpesä savupiipusta. Revi 15 Hesaria soiroiksi. Vuole tuohuksia. Varaa mukaan myös kuutio sytytyspaloja ja puntti tulitikkuja. Puhaltele pesään ja kuivata klapeja sytkärillä. Noin kolmen tunnin kuluttua tuli syttyy kunnolla, ja voit ruokkia sitä lisäämällä klapeja.Riisu. Kyllä, alastomaksi. Heittele vettä kiukaalle. Hakkaa itseäsi risuilla. Ajattele syntiä ja Jumalan vihaa. Ähise ja raavi itseäsi estottomasti. Kun tilanne käy sietämättömäksi, mene uimaan. Toista. Ole hiljaa. Aloita alkoholin juominen.Osta makkaraa, perunoita, maustesilliä ja mansikoita. Syö kaikkia samalta lautaselta, ettei tule turhaan tiskiä. Koverra makkaran keskelle pienen kraateri ja kaada siihen ”Koskenkorvaa”, suomalaista votkaa. Slurps!Suomessa on suuri loukkaus tulla toisen mökille kyläilemään. Harkitse siis tarkoin pieniäkin visiittejä. Myöskään vieraanvaraisuus ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin. Jos siis menet (eli tunget väkisin) vierailulle, ota mukaasi kertakäyttölakanat, omat vesikanisterit, ruuat ja wc-paperi. Muuten sinua kutsutaan ”loiseksi”, joka on yksi pahimmista nimityksistä, jonka voit hankkia.Mökillä on huono netti eikä juurikaan tekemistä. Juominen tekee kuitenkin sinusta raukean ja täydellinen mindfullness valtaa hitaasti kehosi ja mielesi. Kolmantena päivänä möllötät hiljaisena katsellen sateen vihmaa 12-asteisessa kesäsäässä. Nauti.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.