Kotimaa

Migri: Syyrian tilanne ennallaan, turvapaikanhakijoita ei palauteta maahan

Tänään julkaistu maatietoraportti ei anna aihetta päivittää turvapaikkapäätöksenteon linjausta Syyriaa koskien, Maahanmuuttovirasto Migri tiedottaa.Virasto on katsonut, että maassa väkivalta on niin äärimmäistä, että se uhkaa kaikkia. Turvapaikanhakijoita ei tällä haavaa palauteta tällaiseen maahan.Maatietoraportti perustuu erityisesti vuoden 2018 jälkipuoliskolla tapahtuneisiin muutoksiin. Kyseisenä ajankohtana pommituksia ja taisteluita raportoitiin lähes kaikissa Syyrian maakunnissa.Syyrian sota on jatkunut jo kahdeksan vuotta, ja arviolta vajaa puoli miljoonaa ihmistä on saanut surmansa sotaan liittyvissä väkivaltaisuuksissa. Maan humanitaarinen tilanne on huono ja merkittävä osa maan asuntokannasta on tuhoutunut pitkäkestoisen sodan aikana. Räjähtämättömät räjähteet ovat saastuttaneet laajoja alueita.Syyrian hallinto saavutti sodassa viime vuoden aikana merkittäviä voittoja. Maa on kuitenkin edelleen jakautunut hallinnon hallitsemiin alueisiin ja hallintoa vastustavien aseellisten ryhmien Pohjois- ja Itä-Syyriassa hallitsemiin kolmeen erillisalueeseen.