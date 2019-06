Itä-Suomen poliisin tiedote ällistytti kansainvälisen median – ”BBC:n toimittaja soitti ja kysyi, millaisia ihmisiä Suomessa oikein asuu”

Kotimaa

Itä-Suomen poliisin tiedote ällistytti kansainvälisen median – ”BBC:n toimittaja soitti ja kysyi, millaisia ih

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos sataa monta päivää putkeen, viereinen leiri metsässä ärsyttää ja osumia tulee.

Kalajoella

Itä-Suomessa

Uudellamaalla

Nainen tokaisi, että onnistuuko tuolla vähän syrjemmällä.

Ylikonstaapeli

Nuoret osaavat kyllä juoda siistimmin.

Kaikki