Asunnossa räjähti Savonlinnassa – poliisi: Miehet yrittivät valmistaa liedellä huumetta ja keitos aiheutti räjähdyksen

Kotimaa

Asunnossa räjähti Savonlinnassa – poliisi: Miehet yrittivät valmistaa liedellä huumetta ja keitos aiheutti räj

Savonlinnassa sunnuntai-iltana tapahtuneessa räjähdyksessä epäillään rikosta. Itä-Suomen poliisin mukaan asunnossa ollutta 30-vuotista miestä ja hänen samanikäistä kuopiolaista kaveriaan on syytä epäillä vaaran aiheuttamisesta ja huumausainerikoksesta.Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että miehet olivat keittäneet kattilassa liedellä herkästi syttyvää ainetta tarkoituksenaan valmistaa keinotekoisesti huumetta.Herkästi syttyvä aine oli puolestaan kaasuuntunut kattilassa ja leimahtanut palamaan aiheuttaen räjähdyksen.Räjähdyksen voimasta Pääskyniemessä sijaitsevasta asunnosta hajosi olohuoneen ikkunat. Tämän hetkisen tiedon mukaan räjähdys ei vaurioittanut muita asuntoja.Miehet saivat lieviä palovammoja ja he ovat päässeet sairaalasta pois hoitotoimenpiteiden jälkeen.Kumpikin miehistä on kiinniotettuna rikoksista epäiltyinä.Räjähdyksessä ei loukkaantunut sivullisia.