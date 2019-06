+ 30 astetta! Ilmatieteen laitoksen meteorologilta poikkeuksellinen ennuste juhannussäästä: ”Ei siitä mihinkään pääse!”

Kotimaa

kannattaa pitää aurinkorasvat ja hellehatut lähellä, sillä luvassa on harvinaisen kuuma keskikesän juhla.Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela https://www.is.fi/haku/?query=paavo+korpela ennustaa, että juhannuksena kellitään 25–30 asteen lämmössä.– Lämpötilat ovat juhannusaattona ihan heittämällä helteisiä ainakin maan etelä- ja keskiosissa. Kyllä kai minun täytyy tässä uskaltaa sanoa, että juhannuksena ollaan aika lähellä 30:tä astetta, Korpela sanoo.– Siltä näillä kartoilla näyttää, ei siitä mihinkään pääse.

– Kyllä se on. En voi mitenkään poissulkea sitä mahdollisuutta. Siihen on olemassa ihan isokin mahdollisuus!mukaan helleraja eli +25 astetta paukkuu aattona muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Mikkelissä. Lahden ja Kouvolan hujakoille luvassa on jopa +27 astetta. Myös Joensuussa ylitetään helleraja perjantaina.Myös länsirannikolla on juhannuksena lämmintä, vaikkakin hieman sisämaata viileämpää.laitoksen tilastoista selviää, että helteiset juhannukset ovat harvinaista herkkua.Helsinki-Vantaalla on ylitetty helleraja juhannusaattona vuoden 1961 jälkeen ainoastaan seitsemän kertaa. Esimerkiksi Lappeenrannassa helleraja on ylitetty aattona 12 kertaa sitten vuoden 1961, Jyväskylässä, Oulussa ja Joensuussa kussakin kahdeksan kertaa.Sodankylässä hellelukemiin on päästy juhannusaattona vuodesta 1961 alkaen ainoastaan kahdesti, eikä tänäkään vuonna hellelukemia hätyytellä.– Näillä näkymin rintamavyöhyke, joka rajoittaa tämän helteisen sekä pohjoisilla leveyksillä olevan viileämmän ilman toisistaan, kulkee Lapin yllä. Siellä on enimmäkseen pilvistä, ja epäilemättä joitain sateitakin, Korpela kertoo.– Lämpötila Lapissa on juhannuksena 20 asteen alapuolella, Pohjois-Lapissa jopa alle 10 astetta.eteläisen Suomen juhannuksen hellekelejä uhkaava tekijä on itää kohti liikkuva kylmä rintama, joka ripottelee pieniä sade- ja ukkoskuuroja Suomeen jo perjantaina. Juhannuksen sade- ja ukkoskuurot ovat kuitenkin todennäköisesti lyhyitä.Korpela kertoo, että vielä ei voida sanoa aivan varmaksi, pyyhkiikö kylmä rintama Suomen yli perjantaina illalla vai vasta lauantaina. Viikonloppuna sää joka tapauksessa viilenee muutaman asteen.– Nyt näyttää aika monissa ennusteissa joka tapauksessa siltä, että juhannusaatto olisi varsin helteinen suuressa osassa ellei suurimmassa osassa maata, Korpela lupaa.