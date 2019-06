Kotimaa

Haittaohjelman puhdistus­työt jatkuvat Lahdessa – verkko­palveluissa vielä katkoksia 16.6. 22:55



Lahden kaupungin verkkopalveluissa on katkoksia vielä alkuviikosta, kun kaupungin tietoverkkoa saastuttaneen haittaohjelman puhdistustyöt jatkuvat. Lahden kaupunki tiedotti palvelukatkosten jatkumisesta sunnuntaina illalla.



Kaupungin mukaan hakkeroinnin selvitys- ja puhdistustöitä tehtiin läpi viikonlopun, mutta verkon käyttöä joudutaan toistaiseksi vielä rajoittamaan. Tämän takia muun muassa kirjastojärjestelmissä saattaa esiintyä ongelmia ja lahti.fi-sivustolla on käyttökatko.



Lahden kaupungin verkkoon ja työasemiin tehtiin kyberhyökkäys viime tiistaina. Haittaohjelman leviämisen estämiseksi yhteys kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän verkkojen välillä on edelleen katkaistu.