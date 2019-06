Kotimaa

IS testasi hävittäjäsimulaattorit Turku Airshow’ssa: Vain painallus, ja maali oli tuhottu

IS sai

Katso ylläolevalta videolta IS:n reportaasi lentodemonstraattorien testauksesta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurofighterin





Suomi