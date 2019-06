Kotimaa

Seinäjoen kuolonkolari: Kyläilyreissulta palannutta Tuulaa odotti omassa puutarhassa kauhea näky

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006144486.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Seinäjoella Hyllykallion asuntoalueella asuva Tuula oli sunnuntaiyönä palaamassa puolisonsa kanssa kyläilyreissulta, kun oman kodin puutarhassa odotti kauhea näky.Yöttömän yön hämärässä selvisi nopeasti, että omakotitalon takana kulkevalta Kivisaarentieltä oli suistunut henkilöauto puutarhaan.– Kadunvarsi oli täynnä poliiseja, ja koivua vasten nojasi kahtia revennyt, maasturilta näyttänyt auto. Kun kysyin poliisilta, mitä oikein on tapahtunut, minua pyydettiin pysymään kauempana. Ei siinä tilanteessa voinut nukkumaankaan mennä. Puoli neljään asti valvoimme ja seurasimme tapahtumaa.– Palokunta tuli raivaamaan pois koivun, joka oli kallistunut tuohon tien päälle. Poliisi tutki onnettomuuspaikkaa kauan, ja auto haettiin hinausautolla pois.Tuula päättelee jarrutusjäljistä, että auto on tullut Kivisaarentietä liikenteenjakajan väärältä puolelta, suistunut ajoradalta ja osunut kiveen.– Siitä se on singonnut kylki edellä päin puuta.– Tässä tontin kulmalla on osa kaupungin maata, mutta olen siitäkin ajanut nurmikkoa satoja kertoja. Nyt vasta paljastui, että nurmikon alla on kalliota.Törmäys oli ollut niin kova, että koivu oli irronnut juurineen maasta.– Luultavasti auto on osunut korkealle puuhun. Miehet tuossa katsoivat, että kaarnaa oli irronnut kahden metrin korkeudesta.Tuulan mukaan naapurin isäntä oli onnettomuushetkellä korjannut autoaan ja säikähtänyt pahan kerran.– Hän oli kuullut jarrujen kirskunnan jo kaukaa. Tömähdys oli ollut niin kova, että ikkunalasit olivat helisseet kaikilla.Auton osia ja lasinsiruja oli sinkoillut pitkin Tuulan puutarhaa.– Sirpaleita on tässä pitkin mäkeä. Myös ruukku puskineen oli lentänyt kauas mäkeen.– Kauhein näky olivat ne peitellyt vainajat meidän puutarhassa, se ei kovin helposti mene mielestä pois.– Näin myös kun yksi tyttö itki lohduttomasti liikenteenjakajan luona. Tänne tuli paljon nuoria jo yöllä. Kun paikka oli raivattu, he tulivat kysymään lupaa tuoda kynttilöitä. Pitkin päivää kynttilöitä on tuotu lisää.Onnettomuudessa kuoli kaksi 1990-luvulla syntynyttä miestä, joista toinen oli kuljettaja ja toinen istui etumatkustajan paikalla. Takapenkillä istunut matkustaja loukkaantui lievästi.Poliisin tekninen tutkinta jatkuu. Tutkinnassa selvitetään muun muassa sitä, oliko alkoholilla osuutta onnettomuuteen ja käytettiinkö autossa turvavöitä. Sunnuntaina tapahtumalle etsittiin myös silminnäkijöitä.Onnettomuuspaikka sijaitsee Hyllykallion asuntoalueella. Kivisaarentiellä on 50 kilometrin tuntinopeusrajoitus, mutta asukkaiden mukaan kaikki eivät sitä noudata.– Kaahaaminen on valitettavan tavallista. Joskus autot ja moottoripyörät menevät tosi lujaa tästä ohi, kertoo Ilta-Sanomien haastattelema rouva.Poliisi on kertonut onnettomuusauton ajaneen huomattavaa ylinopeutta. Asuntoalueen asukkaat ovat päätelleet nopeuden olleen pitkälti yli 100 km/h.