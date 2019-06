Helpottunut lehmä vedettiin ylös lietealtaasta kolmen metrin syvyydestä Ruokolahdella – nosto-operaatiossa traktori ja lähes 10 miestä

Kotimaa

Helpottunut lehmä vedettiin ylös lietealtaasta kolmen metrin syvyydestä Ruokolahdella – nosto-operaatiossa tra

Ruokolahdella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Ei voi miten tahansa nostaa"

Etelä-Karjalassa pelastuslaitos sai sunnuntaina aamutuimaan erityisen tehtävän. Yksiköt hälytettiin hieman ennen kello kahdeksaa tilalle, jossa lehmä oli pudonnut kolmen metrin syvyiseen lietealtaaseen.Yli kaksi tuntia kestäneen ja lähes kymmenen miestä työllistäneen operaation jälkeen lehmä saatiin nostettua altaasta liinojen ja tilan isännän traktorin avulla.– (Altaassa ollut) liete oli aika jäykkää tavaraa, joten voi olla, että se on vähän jelpannut lehmää taistelussa pysymään pinnalla, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Arto Taina kertoi STT:lle.Eläin ei ainakaan pelastajien havaintojen mukaan vahingoittunut tipahduksessa eikä nosto-operaatiossa.– Aika onnellisen ja helpottuneen oloinen lehmä oli. Varsinkin, kun palokunta vielä huuhteli sen noston jälkeen. Vaikutti olevan aivan voimissaan.Nosto-operaatio toteutettiin laskeutumalla alas altaaseen ja ujuttamalla liinat lehmän vatsan alle.– Yleensä eläimet ovat tässä vaiheessa jo rauhoittuneet, koska ovat niin väsyksissä. Siksi ne ovat aika yhteistyökykyisiä.Tainan mukaan lehmien pelastaminen lietekuiluista on palokuntien arkipäivää. Harvinaisempaa kuitenkin on, että eläimet vedetään näin syvältä.– Yleensä näissä tehtävissä haastavinta on juuri nostoliinojen paikalleen saaminen niin, että eläimen saa nostettua turvallisesti. Niitä kun ei voi miten tahansa nostaa.Pelastustehtävissä oli mukana yksiköitä Ruokolahdelta ja Etelä-Savon puolelta.