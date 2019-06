Muutos yliopistojen sisäänpääsyssä on johtanut ongelmiin – opiskelijoiden perustiedot romahtaneet, kursseja reputetaan, kriteerejä höllennetty

Kotimaa

Muutos yliopistojen sisäänpääsyssä on johtanut ongelmiin – opiskelijoiden perustiedot romahtaneet, kursseja re

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En ole viitsinyt reputtaa heitä, etteivät kaikki tule uusimaan”

Yksi neljästä reputti peruskurssin kokeen

Aalto-yliopiston opetusta mukautettu

Saattaa lisätä alanvaihtoja

Jyväskylässä ja Tampereella seurataan muutosta