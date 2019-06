Kotimaa

Tässä ovat Hornetien seuraajaehdokkaat – yhtä vaille kaikki näytillä tänään Turussa

Hävittäjiä

Saab JAS-39 Gripen





Eurofighter Typhoon





F/A-18 Super Hornet





Dassault Rafale





F-35 Lightning II





Vuonna 2021 Suomi päättää näillä näkymin 64:n hävittäjän hankinnasta joltain näistä yhtiöistä. Ruotsalainen Saab tarjoaa JAS-39E Gripeniä, yhdysvaltainen Lockheed Martin F-35 Lightning II:tä, Boeing F/A-18 Super Hornetia, Airbus, BAE Systems ja Leonardo yleiseurooppalaista Eurofighter Typhoonia ja ranskalainen Dassault Rafale-hävittäjää.Kaikki hävittäjät ovat käyneet Suomessa nyt ainakin kerran, kun viimeinenkin, F-35, saapui perjantaina Turkuun viikonlopun Airshow'ta varten. Paikalla on kaikki hävittäjät paitsi Super Hornet, joskin sekin on muutoin vahvasti edustettuna tapahtumassa.Ilta-Sanomat esittelee lyhyesti kaikki hävittäjäehdokkaat. Mistä näistä tulee Hornetien seuraaja?Maa: RuotsiKäytössä: Ruotsi, Brasilia (2021 alkaen), Tshekki, Unkari, Etelä-Afrikka, ThaimaaGripenin vahvuuksiksi voi luetella sen hinnan. Sekä hankinta- että käyttökustannukset ovat erittäin kilpailukykyisiä. Se on kuitenkin konetyyppinä vanha, sillä perus-Gripen teki ensilentonsa jo 1988.Maa: Iso-Britannia, Saksa, Italia ja Espanja.Käytössä: Iso-Britannia, Saksa, Italia, Espanja, Itävalta, Saudi-Arabia, Oman, Kuwait, Qatar.Eurofighterin vahvuus on ainakin suorituskyky, joka on suunniteltu jatkuvia päivityksiä varten. Tutka- ja tietojärjestelmät ovat kuitenkin vanhaa polvea, mutta Suomelle tehtävä tarjous sisältänee uutta tekniikkaa.Maa: YhdysvallatKäytössä: Yhdysvallat, Australia, KuwaitIlmavoimien käytössä vielä olevan Hornetin seuraaja. Vahvuuksina luotettava tekniikka, kaksimoottorisuus ja uuden sukupolven tutka. Boeing mainostaa Super Hornetia myös edullisena ja siirtymäkautta helppona, koska käytössä on jo Boeingin Hornetit.Super Hornet on kuitenkin tarjokkaista ikääntynein ja sen kehityspotentiaali on pieni. Häiveominaisuudet ovat neljättä, poistuvaa sukupolvea. Kaupassa olisi todennäköisesti mukana elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneita Growler-malleja.Maa: RanskaKäytössä: Ranska, Egypti, Qatar, IntiaSopii muun muassa hävittäjätorjuntaan, ilmasta maahan ja ilmasta merelle -tehtäviin, lähi-ilmatukeen ja tiedusteluun. Vaatisi kuitenkin ilmavoimien sopeutumista outoon tekniikkaan ja huoltoon.Maa: Yhdysvallat Nato-kumppaneineen (Australia, Kanada, Tanska, Italia, Alankomaat, Norja, Turkki, Iso-Britannia)Käytössä: Australia, Kanada, Tanska, Italia, Alankomaat, Norja, Turkki, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Israel, Japani, Etelä-Korea, BelgiaViidennen sukupolven F-35 on teknisesti edistynein kone, joka tarjoaa lentäjälle parhaan tilannekuvan. Se on kuitenkin osoittautunut osittain epäluotettavaksi ja häviää suorituskyvyssä Rafalelle ja Eurofighter Typhoonille. Lisäksi se on vain yksimoottorinen.