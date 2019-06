Kotimaa

Eino Leino oli suuri runoilija, mutta myös suuri naistenmies – ainakin paperilla: ”Vientiä oli”





Hahtola

Leino

L. Onerva

Jotain viehättävää siinä on, että ihminen voi hullaantua niin. Täytyy sen Leinon olla ollut hurmaava ainakin kirjeenvaihdossa, että on saanut monen naisen ihastumaan ja rakastumaan itseensä.

Pinja Hahtola

Nämä naiset Pinja Hahtola valitsi Eino Leinon eksät -esitykseen: