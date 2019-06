Mies kuoli, kaksi poliisia loukkaantui vakavasti: Jämsän kolarin törmäys oli erittäin voimakas – onnettomuuden syy yhä epäselvä

Kotimaa

on jatkanut Jämsässä 9-tiellä eilen torstaina tapahtuneen kuolonkolarin tutkintaa. Poliisi on kuulustellut muun muassa nimettyjä silminnäkijöitä.Jämsässä sattui torstaina vakava liikenneonnettomuus, jonka toisena osapuolena oli poliiseja. Molemmat poliisit loukkaantuivat. Toisen auton kuljettaja kuoli ja matkustaja loukkaantui.Onnettomuuspaikka on muutama sata metriä Valkeejärventien risteyksestä Tampereen suuntaan.Poliisi tiedotti aiemmin, että Jämsän suunnasta tulleen henkilöauton kuljettaja, vanhempi mies, oli jostain syystä yllättäen ajautunut vastaantulevien kaistalle. Hänen kyydissään oli yksi henkilö.Tampereen suunnasta tullut, Sisä-Suomen poliisilaitoksen palveluksessa olevat kaksi poliisimiestä ja heidän kuljettama poliisin siviiliauto eivät ehtineet väistämään vastaan tullutta ajoneuvoa. Poliisimiehet olivat työvuorossa.Jämsän suunnasta tullut ajoneuvo törmäsi vastaan tulleen henkilöauton vasempaan etukulmaan ja jäi keskelle kaistoja keula kohti Jämsää. Poliisimiesten kuljettama ajoneuvo ajautui törmäyksen voimasta suunnassaan oikealle ojaan keula kohden ajorataa.Molemmat ajoneuvot vaurioituivat pahoin etuosistaan.paikkatutkinnan ja ajoneuvojen vaurioiden perusteella törmäys on ollut erittäin voimakas. Osallisilla oli normaalit ajonopeudet. Nopeusrajoitus tapahtuma-alueella on 100 km/h.Ajoneuvoissa pahoin loukkaantuneet henkilöt ovat edelleen sairaalahoidossa. Heidän tilansa on vakava, mutta vakaa. Välitöntä hengenvaaraa heillä ei ole. Tutkinnallisista syistä liikenneonnettomuuden osallisten vammoista eikä heidän kotipaikoista tai iästä tiedoteta enempää.Poliisilla ei ole tällä hetkellä tiedossa oliko menehtynyt kuljettaja mahdollisesti alkoholin vaikutuksen alaisena tai saiko hän sairaskohtauksen. Muun muassa näitä asioita tutkinnassa pyritään edelleen selvittämään.Menehtyneen kuljettajan osalta poliisi jatkaa tutkintaa normaalina kuolemansyyn tutkintana, mistä ei tiedoteta enempää.