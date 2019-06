Kotimaa

”Kuolinkamppailu oli raju” – nyt Rauli ”Badding” Somerjoen hautakiven vieressä kimmeltävät hopeiset tähdet









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

En juokse rahan perässä, sillä en halua olla hautausmaan rikkain luuranko.

Kuolema





Synnyin rokkaamaan

Suurhittejä

Nyt





Harmaa hautakivi