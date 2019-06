Kotimaa

Sarjasyömäri pidätetty jälleen Helsingissä – viimeisin tuomio syksyltä 2018

”Sarjasyömärinä” tunnettu 49-vuotias mies on jälleen kerran otettu kiinni epäiltynä petoksista. Poliisi esittää häntä vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina.Moninkertaisella rikoksenuusijalla on pitkä rikoshistoria. Viime vuosina mies on harjoittanut erityisesti ravintolapetoksia. Hän menee ravintolaan, tilaa ruuat ja juomat, nauttii ne kaikessa rauhassa, mutta jättää sitten laskun maksamatta.Hän ei edes yritä paeta, vaan toteaa, ettei rahaa ole, tai tarjoaa maksukorttia, jolla ei ole katetta.Miehellä on vuosien varrelta runsaasti tuomioita petosrikoksista. Petoksista häntä epäillään nytkin. Tiedossa ei ole, liittyvätkö tuoreet epäilyt jälleen ravintolaruokailuun.Tämänkertainen vangitsemisoikeudenkäynti pidetään Pasilan poliisitalossa. Tiettävästi tuorein ravintolapetoksista langetettu tuomio miehelle on annettu syksyllä 2018.Sarjasyömärin rikostaustaan kuuluu kuitenkin synkempiäkin tekoja. Vuonna 1992 hän surmasi äitinsä ja sai seitsemän vuoden tuomion. Vuonna 2008 tuli seitsemän kuukauden tuomio lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.IS selvitti miehen rikostaustat vuosi sitten.