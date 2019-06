Kotimaa

Mersu-kauppa kävi nuorukaiselle kalliiksi – kolaroi tahallaan pimeällä savolaistiellä

Lähes naapurissa

Järjestetty kolari paras idea

Kolarikaverin syytteet nurin

asunut tuttava oli suosittanut S 400 CDI-mallisen Mercedes Benzin ostamista tutulta autokauppiaalta. Vuoden 2006 vuosimallia olleen auton hinta oli 24 000 euroa.Kun osamaksulla ostettu auto osoittautui selkeästi odotettua heikompikuntoiseksi, niin pimeällä ja lumisella sivutiellä Kiuruvedellä marraskuussa 2015 tapahtui risteyskolari saman naapurin miehen kanssa, joka kauppaa oli suositellut. Vakuutusrahoja auton loppuvelan maksuun ei tullut vaan haaste käräjäoikeuteen.Autokauppa tehtiin nuorukaisen ja autoliikkeen välillä 10. marraskuuta. Vain muutama päivä ostamisen jälkeen hän oli oikeudessa kertomansa mukaan tajunnut, että häntä oli huijattu ja hänellä on käsissään huono ajoneuvo. Tuolloin nuorukaiseen iski epätoivo, sillä ajoneuvosta oli selvästi enemmän velkaa rahoitusyhtiölle, kuin auton arvo todellisuudessa oli.Kertomansa mukaan miehelle ei tullut mieleen vaatia kaupan purkamista tai hinnanalennusta. Muutaman päivän miettimisen jälkeen hänelle tuli mieleen sen sijaan ajaa tuttavan kanssa kolari savolaisen maaseudun syrjäisessä tienristeyksessä. Nuorukainen oli tiennyt suurin piirtein koska tuttava ajaisi risteykseen, sillä he olivat sopineet puhelimitse lähtevänsä kylälle vanhemman miehen ajaman rekan luokse ja näkevänsä siellä.Vakuutusyhtiön tutkijan mielestä onnettomuus oli tapahtunut siten, että fiaskoksi osoittautunut Mersu olisi seissyt tienristeyksessä ja tuttava olisi ajanut tämän kylkeen tarkoituksella hallussaan olleella Mersun maasturilla. Miehet kiistivät oikeudessa tämän ja totesivat kaiken tapahtuneet yllättäen.Nuorukainen oli kertomansa mukaan tullut täysin yllättäen tuttavansa kesärenkain varustetun maasturin eteen kärkikolmion takaa. Paikalle ei kutsuttu poliiseja, vaan nuorukainen teki asiasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön. Syyllisyyshän oli selvillä.Vakuutusyhtiössä alkoivat hälytyskellot soida ja tapaus joutui tarkempaan syyniin. Kun vastapuolen vahingot huomioidaan, niin onnettomuus olisi tullut maksamaan vakuutusyhtiölle noin 25 000 euroa.Käräjäoikeus katsoi nuorukaisen syyllistyneen törkeään petokseen, jota hän oli huolellisesti suunnitellut. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1990 syntyneen miehen seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä petoksesta. Kolarista tuli maksettavaa miehelle yli 13 000 euroa. Osan kolarivaurioista hän on jo aiemmin korvannut vakuutusyhtiölle. Kun auto oli nuorukaisen käytössä vain kymmenkunta päivää, niin hintaa per päivä tuli pitkästi toistatuhatta euroa.Sen sijaan vanhemman miehen syyllisyydestä ei käräjäoikeus merkkejä nähnyt, ja hänen kohdaltaan syyte hylättiin. Syyttäjä oli vaatinut vanhemmalle miehelle tuomiota niin ikään törkeästä petoksesta ja tuomiota määrättäessä olisi ollut huomioitava myös miehen aiempi rikollinen menneisyys. Hänet on tuomittu aiemmin useista omaisuusrikoksista pitkään vankeustuomioon.