Vanhempi mies on virunut yön yli mutakuopassa Kruunupyyssä, pelastuslaitos yrittää irrottaa liejusta

Kruunupyyssä

Pohjanmaalla vanhempi mies on virunut yön yli jumissa mutakuopassa. Mies putosi kuoppaan ilmeisesti vahingossa.– Minulla on sellainen ymmärrys, että mies on mennyt sinne omin voimin kauan sitten, päivystävä palomestari kertoo IS:lle.Pohja on palomestarin mukaan niin upottava, että mies on jäänyt kuoppaan kiinni.Miehen irrottaminen kuopasta on vaikeaa. Aamukahdeksalta miehen irrottaminen mutaliejusta oli edelleen kesken.– Eihän miestä voi sieltä koneella irti repiä. Pieni monttu, sinne ei oikein mahdu pelastamaan, päivystävä palomestari kertoo.Montun pohja on palomestarin mukaan kuin sementtiä. Monttua on vaikea kaivaa. Palomiehet joutuvat käytännössä kaivamaan montun vierestä maata pois.Pelastuslaitos sai hälytyksen Boholmintielle aamuneljän aikaan. Monttu sijaitsee kiinteistön pihapiirissä.Kello 8.08: Uutista päivitetty