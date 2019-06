Juhlatuuli ja myrskytuuli rassasivat palomies Jaria – soutumatka Kööpenhaminasta Helsinkiin pääsi viimein alkuun vastavirtauksessa

Kotimaa

Juhlatuuli ja myrskytuuli rassasivat palomies Jaria – soutumatka Kööpenhaminasta Helsinkiin pääsi viimein alku

Tuulta

Yllä olevalla videolla Jari Saario kertoo tunnelmiaan ennen matkaan lähtöä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sää

Mutta





Kaikesta





Juutinrauman