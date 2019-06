Kotimaa

Nyt jyrisee! Katso, kuinka ukonilma nousee Helsingin ylle

Helsingissä

Artikkelin pääkuvana näkyvällä videolla näkyy Sanomatalon kattokameran näkymä kohti nousevaa ukonilmaa.





Kumisaappaat jalkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy