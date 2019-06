Kotimaa

Psykologi: Sarja­kuristajan perversio on hyvin harvinainen – rankalla kuristus­pornon katsomisella erityinen v

Juuri nyt

Videolla Michael Penttilän asianajaja Kari Eriksson https://www.is.fi/haku/?query=kari+eriksson kertoo, mistä puolustuksen uudessa todistajassa on kyse.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinnostus kuristamiseen