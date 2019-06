Kotimaa

Oletko aina avannut Suomen suosituimman suklaapatukan väärin? Näin näppärästi se poksahtaa auki

Poks!

Katso yllä olevalta videolta, miten suklaapatukka aukeaa.

Siltä Tupla-patukan avaamisen pitäisi kuulostaa. Moni avaa suomalaisille pitkältä ajalta tutun makeisen tavalliseen tapaan patukan päädyn reunasta repimällä. Kun pakkausta katsoo tarkemmin, siinä opastetaan katkaisemaan pakkaus kahtia.Ominaisuus on verrattain uusi, kertoo suklaata valmistavan Cloettan viestintäpäällikkö Marja Piironen https://www.is.fi/haku/?query=marja+piironen . Kesällä 2017 Tupla Maxi -patukan pakkaus muutettiin katkaistavaksi, seuraavaksi Tupla King Size syksyllä 2018.

Kuinka moni hyödyntää sitä?

– Tätä emme ole mitanneet, mutta olemme huomanneet varsinkin nuorten omaksuneen tavan avata patukka poksauttamalla keskeltä kahtia, Piironen kertoo.

Miksi patukka kannattaisi avata keskeltä taittamalla?

