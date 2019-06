Kotimaa

Valepoliisi onnistui huijaamaan yli 60 000 euroa – suunnitelma tyssäsi neljään tiukkaan Rauha-rouvaan

Mies

Syyttäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valepoliisi

Iäkäs

Vaikka

Päätekijän

kertoi tutkivansa rahanväärennöksiä ja sai puhutettua iäkkäiltä ihmisiltä pankkitunnukset käyttöönsä. Suurin yksittäinen törkeällä petoksella saatu rahasumma nousi yli 56 000 euron.Kaikki yritykset eivät kuitenkaan onnistuneet. Erityisen raskas päivä valepoliisille sattui 23. maaliskuuta 2017, jolloin miehen uhreiksi valikoitui neljä Rauha-nimistä naista Rovaniemeltä.Valepoliisi vonkasi naisilta pankkitunnuksia, mutta Rauhat pysyivät lujina eivätkä antaneet verkkopankkitietojaan.vaatii miehelle yli kahden vuoden ehdotonta vankeustuomiota.Valepoliisin juttukokonaisuus käsiteltiin keskiviikkona Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Pääsyytetyn lisäksi jutussa on syytteessä kolme muuta henkilöä, jotka ovat luovuttaneet pankkiyhteytensä valepoliisin käyttöön rahojen siirtoa varten. Kolmikon syytteet koskevat pääasiassa avunantoa. Syytekohtia on 19.etsi sopivia henkilöitä uhreikseen mm. etunimien perusteella. Lähtökohtana olivat vanhahtavat etunimet kuten Rauha, Mauno, Helvi ja Paavo. Yksityishenkilöitä asianomistajissa on yhteensä 16 ja heistä joka neljäs on nimeltään Rauha.Mies valikoi uhrinsa laajalta alueelta, Helsingistä Rovaniemelle saakka, ja hoiti hommiaan lähinnä puhelimitse.Kouvolalaiselta pariskunnalta mies puhutti verkkopankkitunnukset käyttöönsä ja sai 56 500 euroa. Rahat jäivät kateisiin, mutta pankki on korvannut menetykset pariskunnalle.lappeenrantalainen nainen luovutti korttinsa ja tunnukset ja valepoliisi ehti siirtää tililtä 7 700 euroa, mutta rahat eivät siirtyneet riittävän nopeasti pankista valepoliisin antamalle tilille ja teko jäi puolinaiseksi.Helsingistä löytyi sopiva uhri. Nainen antoi pankkitunnukset ja kortin ja kohta lähti tililtä 2 000 euroa.Helsinkiläisen miehen piti luovuttaa rahansa ovelle tulevalle henkilölle, jonka tehtävänä oli tarkastaa olivatko setelit oikeita. Uhri ei mennyt vipuun ja teko jäi yritykseksi.valepoliisi oli tehnyt ennakkovalmistelut perusteellisesti, sattui hänelle erityisen synkkä päivä, kun tavoitteli neljän rovaniemeläisen Rauha-nimisten naisen rahoja. Nimi oli miehen mielestä sopiva iäkkäälle kansalaiselle, jollaisia hän etsi uhrikseen.Valepoliisi otti Rauha-kvartetin käsittelyyn samana päivänä. Mies tavoitteli pankkitietoja, mutta Rauhat pysyivät lujina ja antoivat valepoliisille pakit. Rauhoihin kohdistuneet tapaukset jäivät kaikki petoksen yrityksiksi.lisäksi syyttäjä vaati ehdotonta vankeutta yhdelle avunannosta syytteessä olevalle ja kahdelle muulle ehdollista tuomiota. Oikeudessa mies myönsi syytteen pääosin. Syyttäjän tukena oli mm. tiedot tilisiirroista ja kuvia pankkiautomaateilta, kun rahoja nostettiin.Päijät-Hämeen käräjäoikeus antaa jutussa ratkaisun ensi viikolla.