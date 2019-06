Pirkko Arstila lähetti tiukat terveiset miehille – paljaat rinnat puhuttavat lukijoitakin: ”Miehille rintalihaspanta”

Kotimaa

Pirkko Arstila lähetti tiukat terveiset miehille – paljaat rinnat puhuttavat lukijoitakin: ”Miehille rintaliha

IS:n lukijat kehottavat yläosattomia auringonpalvojia menemään nudistirannoille:





Osa lukijoista suhtautui asiaan huomattavasti vapaamielisemmin:





Naisten paljaitakin rintoja enemmän puhuttivat yleiset pukeutumiseen liittyvät käytöstavat