Kotimaa

Palokaasut lieskahtivat: Viisi palomiestä loukkaantui sammuttaessaan saunapaloa Helsingissä Leskirouva Freytag

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisi palomiestä on loukkaantunut lievästi Helsingin Viikissä tulipaloa sammuttaessaan.Helsingin pelastuslaitos kertoo IS:lle, että miehet eivät ole sairaalassa.– Täällä on hommat vielä käynnissä. Tilanne on päällä, pelastuslaitokselta kerrotaan.Palomiesten kerrotaan loukkaantuneen palokaasujen lieskahduksen yhteydessä.Asuinrakennuksen saunatiloissa oli syttynyt tulipalo, josta pelastuslaitos sai ilmoituksen keskiviikkona iltapäivällä ennen viittä.Leskirouva Freytagin kujalla sijaitseva rakennus on kärsinyt mittavia vaurioita. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.