Kotimaa

Taipalsaarella maanantaina syttyneen turvesuopalon sammutustyöt voivat jatkua koko viikon

Taipalsaarella maanantaina syttyneen turvesuopalon sammutustyöt voivat jatkua koko viikon

12.6. 19:17

Turvesuossa kyti yhä keskiviikkona useita palopesäkkeitä.

Taipalsaaren Suursuon turvetuotantoalueen sammutustöitä valmistaudutaan jatkamaan koko loppuviikon ajan, kertoi Etelä-Karjalan pelastuslaitos keskiviikkona.



Turvesuossa kyti yhä keskiviikkona useita palopesäkkeitä, ja kertaalleen sammutettujen palopesäkkeiden kerrottiin syttyvän herkästi uudelleen. Savunmuodostus oli kuitenkin pienentynyt alueella huomattavasti.



Sammutustöihin ja niiden tukitoimintoihin on varattu noin sata henkilöä perjantai-iltapäivään saakka. Viikonlopun ajan valmistaudutaan jatkamaan viidenkymmenen ihmisen voimin. Pelastuslaitoksen johtokeskus Lappeenrannassa on toiminnassa ympäri vuorokauden loppuviikon ajan.



Taipalsaaren turvesuopalo syttyi maanantaina iltapäivällä. Paloalue on kokonaisuudessaan noin sata hehtaaria.