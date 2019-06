Kotimaa

Asiantuntijat: Näin mökkeily kuormittaa luontoa – ”Usein on kyse pienistä teoista”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mökkien varustelun parantamien lisää monesti luonnon kuormitusta

Mökkeily on vain pieni osa vapaa-ajan matkoista

Tieliikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä 17 prosenttia

Vapaa-ajan matkojen osuus kilometreistä yli 40 prosenttia

Pienetkin päästöt lisäävät vesien rehevöitymistä

Veneilyn pistevaikutukset merkittäviä