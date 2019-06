Kotimaa

Syyttäjä esitteli uuden todisteen: sarjakuristajan uhrin sohvatyynyn alta löytyi kolmas tekoväline

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyttäjällä kuristusnyöri uutena todisteena

Kiistana prepaid-liittymä

Kuristusporno esillä oikeudessa