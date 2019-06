Kotimaa

Roman Schatz MT:ssä: Mökkeily on ympäristö­katastrofi – ”Valtava resurssien tuhoamis­operaatio”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue Schatzin aiempi kirjoitus aiheesta Ilta-Sanomille: Kommentti: Jos kesämökki keksittäisiin tänään, se kiellettäisiin saman tien https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000942368.html