Sateet ja tuulet yleistyvät lähipäivinä

Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee alueittain. Aurinkoisen sään osuus on suurin Laatokalta Perämeren eteläosaan ulottuvalla alueella. Runsainta pilvisyys on Lapissa.Lounaassa sää on tavanomaista lämpimämpi, mutta mentäessä kohti maan keskiosaa sää on vuodenaikaan nähden yhä viileämpi.Niin ikään pohjoisessa on viileää. Lapissa päivälämpötila on viitisen astetta tavanomaista alempi. Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia on selkeän sään alueella hallanvaara.Yöllä lounaisrannikon tuntumassa sataa paikoin. Torstaina päivällä kaakkoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa, selvimmin etelässä ja lännessä. Pilvisyys on laajalti runsaanpuoleista, selkeintä on idässä ja pilvisintä pohjoisessa. Lännessä voi sataa paikoin, ukkonen voi myös jyrähtää.Perjantaiyönä kuurosateet ukkosineen yleistyvät lännessä ja Uudellamaalla, kaakkoistuuli voimistuu edelleen.Perjantaina kuurosateita ulottuu etelästä aina Oulun korkeudelle asti. Ukkosta esiintyy maan etelä- ja keskiosassa, missä lämpötila voi pilvipeitteen rakoillessa kohota huomattavastikin.Torstaina Euroopassa sateisinta on Keski-Skandinaviassa ja Brittiensaarilla sekä Ranskan Normandiassa. Ukkoskuuroja liikkuu Saksan itäosasta Puolaan. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi tulla koko läntisen Euroopan alueella. Lämpimintä on Etelä-Italiassa ja Balkanilla.