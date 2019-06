Sarjakuristaja tuomittiin elinkautiseen erityisen raa’alla ja julmalla tavalla toteutetusta murhasta – nyt teon käsittely alkaa hovissa

Kotimaa

Sarjakuristaja tuomittiin elinkautiseen erityisen raa’alla ja julmalla tavalla toteutetusta murhasta – nyt teo

Penttilä sanoo menneensä ”paniikkiin”, kun nainen tunnisti hänet





Syyttäjä: Penttilä jäljitteli edellisiltana katsomaansa pornovideota

Tuomittu aiemmin kolmesta kuristamalla tehdystä henkirikoksesta