Tutkija: Isis-vaimot eivät ole mitään kotirouvia, myös suomalaiset voineet osallistua julmuuksiin – ”Tällainen on mahdollista”

Tutkija: Isis-vaimot eivät ole mitään kotirouvia, myös suomalaiset voineet osallistua julmuuksiin

VG:n toimittaja haastatteli Irakissa https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/2GoAKa/is-kvinnenes-ofre-forteller-de-torturerte-og-drepte-naa-lyver-de järjestön orjuuttamiksi joutuneita jesidinaisia, jotka kertoivat Isisin naisjäsenten kohdelleen orjia jopa miehiä julmemmin, saaneen taistelukoulutusta ja osallistuneen esimerkiksi pommivöiden valmistamiseen. Yksi haastatelluista naisista kertoi todistaneensa, kuinka Isisiin kuulunut nainen teloitti ampumalla joukon noituudesta syytettyjä naisvankeja.– Isisin alaisuuteen matkustaneet naiset ovat keskimäärin ja useimmiten olleet aktiivisia tämän ryhmän toiminnan edistämisessä siinä missä miehetkin. Poikkeuksia tietysti löytyy, sillä Isis on hallinnut todella suurta maa-aluetta, jonka sisään mahtuu monenlaista arkea, Juha Saarinen https://www.is.fi/haku/?query=juha+saarinen sanoo.Isisin naisten tiedetään osallistuneen aseellisiin yhteenottoihin ainakin kesällä 2016 Mosulin takaisin valtaamisen yhteydessä. Suoria viitteitä naisten osallistumisesta Isisin julmuuksiin on kuitenkin vähän. Naisia ei esimerkiksi olla nähty järjestön julmissa propagandavideoissa, joissa teloituksia tekivät miesten lisäksi lapset.Saarisen mukaan naisilla vaikuttaa sen sijaan olleen todistettavasti merkittävä rooli uusien jäsenten rekrytoimisessa länsimaista. Pääosin sosiaalisessa mediassa tapahtuva toiminta on ollut mahdollista myös kotoa käsin.– Naiset ovat olleet aktiivisia monilla eri tavoin ja monessa eri roolissa. Osalle se aktiivisuus on rajoittunut enimmäkseen sosiaaliseen mediaan, kun taas toiset ovat olleet aktiivisia myös yhteiskunnissa kotien ulkopuolella, esimerkiksi sairaanhoitajina tai moraalipoliisin jäseninä.Koillis-Syyriassa sijaitsevassa al-Holin leirissä odottaa myös ryhmä Suomesta lähteneitä naisia lapsineen. Ylen haastattelussa https://yle.fi/uutiset/3-10798807 naiset eivät nähneet toiminnassaan mitään väärää, ja toivoivat voivansa palata takaisin Suomeen.Saarinen varoittaa, että myös suomalaisten joukossa on naisia, jotka ovat toimineet aktiivisesti Isisin hyväksi.– Monissa eri tutkimuksissa on dokumentoitu toisiin naisiin kohdistuvaa vertaisrekrytointia, joita naiset ovat harjoittaneet. Tästä ilmiöstä on todistusaineistoa myös Suomen tapauksissa.

Eli on olemassa näyttöä siitä että Suomesta tulleet naiset pyrkisivät rekrytoimaan suomalaisia naisia Isisin riveihin?

– Tällaisesta toiminnasta on olemassa viitteitä ja ihan selkeitä todisteita.

Onko viitteitä siitä että Suomesta Isisin hallitsemille alueille matkustaneet naiset olisivat saaneet taistelukoulutusta tai jopa surmanneet ihmisiä?

– Suomesta lähteneitä naisia on määrällisesti aika vähän, ja on ollut aika vaikea selvittää, mitä nämä henkilöt ovat konfliktialueella tehneet. Aika harva on kertonut tuollaisista kokemuksista sosiaalisessa mediassa.– Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei minkäänlaista koulutusta tai kokemusta olisi saatu, mutta siitä ei ole selkeää todistusaineistoa. Tällainen on kyllä mahdollista.Isisin Irakin ja Syyrian ”kalifaattiin” matkusti väkeä sekä Länsi-Euroopasta että muualta maailmasta. Saarisen mukaan länsieurooppalaisesta kulttuurista tuleville naisille aktiivinen osallistuminen esimerkiksi rekrytointityöhön oli luontevampaa kuin perinteisistä yhteiskunnasta tulleille.– Kodin ulkopuoliseen aktivismiin vaikuttaa se, kuinka mies suhtautuu naisen rooliin. Länsimaiset naiset ovat kääntäneet selkänsä länsimaisille arvoille, mutta se individualistinen lähtökohta ja halu osallistua itse on edelleen hyvin voimakas.Suomen kaltaisista länsimaista tulleilla naisilla on myös koulutuksellisesti hyvät valmiudet toimintaan.– Jos osaa lukea ja kirjoittaa niin osaa käyttää sosiaalista mediaa ja on lähtökohtaisesti paljon valmiimpi siihen. Länsi-Euroopasta tulleet sopivat lähtökohtaisesti paremmin toimimaan kuin passiivisen kotirouvan rooliin.